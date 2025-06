La tournée internazionale dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali | dal Castello di Miramare a Trieste fino a Croazia e Slovenia

L’Orchestra I Pomeriggi Musicali celebra i suoi 80 anni con una tournée internazionale indimenticabile, partendo dal suggestivo Castello di Miramare a Trieste e proseguendo tra le affascinanti località di Croazia e Slovenia. Un viaggio musicale che unisce capolavori sinfonici alla bellezza dei luoghi, creando connessioni speciali con nuovi pubblici e rafforzando il suo ruolo di ambasciatrice culturale. Un’occasione unica per vivere l’arte in contesti di straordinaria suggestione.

