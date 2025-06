La Toscana nord-occidentale ultimo rifugio dei Neandertal nuove datazioni a 42mila anni fa

La Toscana nord-occidentale si conferma come l’ultimo rifugio dei Neandertal in Italia, con nuove datazioni che risalgono a circa 42.000 anni fa. Questa scoperta rivoluziona le nostre conoscenze sulla presenza di queste antiche popolazioni nel nostro paese e apre nuove prospettive su come l’Homo neanderthalensis abbia affrontato la fine del suo regno. Lo studio, pubblicato su Plos One, svela un capitolo affascinante della nostra preistoria.

PISA – Un nuovo studio archeologico ha rivelato che l’area della Toscana nord-occidentale fu una delle ultime zone abitate dai Neandertal in Italia prima della loro scomparsa. La ricerca, pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica Plos One, è stata coordinata da Jacopo Gennai, ricercatore dell’Università di Pisa (Dipartimento di civiltà e forme del sapere), con la collaborazione della professoressa Elisabetta Starnini. Lo studio si è concentrato su due importanti siti paleolitici nella zona di Massarosa, la Buca della Iena e la Grotta del Capriolo, già noti dagli anni ’60 ma mai analizzati con tecniche così avanzate. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

