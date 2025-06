La Tangenziale riconosciuta come via di fuga principale dei Campi Flegrei | stabiliti interventi e fondi

Un passo importante per migliorare la mobilità e la sicurezza dei cittadini dei Campi Flegrei. Con il nuovo protocollo d'intesa firmato oggi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si prevedono interventi e fondi mirati a potenziare e rendere più sicura l'A56 Tangenziale di Napoli, vera via di fuga essenziale per la zona. Un investimento strategico che promette di trasformare la viabilità locale, garantendo maggiore tranquillità e fluidità ai residenti e alle operazioni di emergenza.

Firmato oggi, nella sede del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il protocollo d'intesa finalizzato agli interventi per rafforzare, nel territorio del Comune di Pozzuoli, la funzionalità e le condizioni di sicurezza dell'A56 Tangenziale di Napoli, riconosciuta come via di fuga.

