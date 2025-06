La Svezia abolisce le galline in gabbia mentre l’aviaria minaccia gli allevamenti intensivi

La Svezia fa un passo avanti nella tutela del benessere animale, eliminando le galline in gabbia, mentre l’aviaria mette sotto pressione gli allevamenti intensivi. Con l’attesa della proposta della Commissione Europea per una graduale abolizione delle gabbie nell’Ue, il Paese scandinavo si distingue come pioniere. Nel frattempo, l’Open Wing Alliance rivela in 37 Paesi i gravi problemi degli allevamenti, rilanciando il dibattito su pratiche più etiche e sostenibili.

Mentre si attende la proposta della Commissione europea per porre fine alle gabbie in modo graduale in tutti gli allevamenti dell’Ue, la Svezia è diventata il primo paese al mondo senza più galline allevate in gabbia. E, intanto, l’ Open Wing Alliance, coalizione globale di quasi cento organizzazioni, pubblica in 37 Paesi la più grande inchiesta mai condotta sugli allevamenti intensivi di galline ovaiole, documentando le gravi condizioni e i rischi per la salute, nel mezzo della crisi globale dell’influenza aviaria. Solo pochi giorni fa la Fao ha pubblicato il suo rapporto di previsione, esaminando l’impatto della malattia in tutto il mondo e spiegando che “è diventata una delle minacce biologiche più significative per il settore avicolo globale”, colpendo più di 173 milioni di polli solo negli Stati Uniti d’America dal 2022 e innescando costi di gestione dell’epidemia e di indennizzo degli allevatori superiori a 1,4 miliardi di dollari alla fine del 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Svezia abolisce le galline in gabbia mentre l’aviaria minaccia gli allevamenti intensivi

