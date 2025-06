La superbomba Mop potenza e limiti della pallottola d’argento americana

Nel mondo delle armi di ultima generazione, la GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) si distingue per potenza e innovazione. Con un peso di 13 tonnellate e capacità di perforare oltre 60 metri di cemento, si presenta come la soluzione definitiva contro obiettivi fortificati e profondi. Ma fino a che punto questa superbomba può essere definita invincibile? Scopriamo insieme i suoi limiti, le controversie e le sfide che ancora la circondano.

La GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) è il piĂą pesante ordigno convenzionale statunitense, progettato per colpire obiettivi profondi e fortificati. Con un peso di 13 tonnellate e la capacitĂ dichiarata di perforare fino a 60 metri di cemento, è indicata come l’unica arma capace di distruggere i laboratori nucleari nascosti sotto la montagna di Fordow in Iran. La sua efficacia operativa, però, resta controversa e il suo impiego mai testato in un vero conflitto. La genesi del MOP. La genesi della MOP risale all’inverno del 2001, dopo il fallimento delle bombe convenzionali contro i tunnel di Osama Bin Laden a Tora Bora. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it