La super bomba GBU-57 e il bunker nucleare | i dubbi di Trump sull' attacco coi bombardieri

Le tensioni tra Iran e Occidente si intensificano, con Donald Trump che solleva dubbi sulla capacità delle moderne armi di neutralizzare il complesso nucleare di Fordow. La GBU 57, definita la "super bomba", e i piani per un possibile attacco nucleare alimentano un clima di incertezza e preoccupazione globale, lasciando aperta la domanda: fino a che punto si è disposti a spingersi per garantire la sicurezza?

Secondo il Guardian il presidente americano non è sicuro che un attacco con l'ordigno anti bunker sia sufficiente a distrugere il sito di Fordow. Giallo sul possibile uso dell'atomica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La super bomba GBU-57 e il bunker nucleare: i dubbi di Trump sull'attacco coi bombardieri

