la super bomba gbu 57 e i dubbi di trump quei 30 metri che mancano per distruggere fordow

Roma, 19 giugno 2025 – Dopo aver approvato i piani di attacco contro l'Iran, il presidente americano Donald Trump sta temporeggiando prima di utilizzare risorse militari statunitensi per colpire gli impianti nucleari iraniani, in primis l’inespugnabile base nucleare di Fordow, scavata in una montagna e sviluppata in profondità, nel sottosuolo. L’unico modo per distruggere l'impianto di arricchimento del combustibile di Fordow, ritenuto fondamentale per il programma nucleare di Teheran, potrebbe essere l’impiego delle bombe "bunker buster" o in alternativa di un'arma nucleare tattica. Scartata l’ipotesi dell’arma nucleare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net