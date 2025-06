La super bomba americana Gbu-57 | l' arma segreta contro l' Iran

la potente installazione di Fordow, gli Stati Uniti potrebbero affidarsi alla GBU-57, una bomba penetrante capace di colpire obiettivi sotterranei profondi e altamente protetti. Questa arma segreta rappresenta un elemento chiave nella strategia americana di neutralizzazione delle minacce nucleari iraniane. Ma secondo gli analisti, per colpire con successo un bersaglio così blindato e complesso, sarà necessario un coordinamento impeccabile tra tecnologia avanzata e intelligence accurata.

Gli Stati Uniti avrebbero un’arma progettata per distruggere i bunker più inaccessibili al mondo: la Gbu-57, bomba penetrante capace di esplodere a decine di metri sotto terra. L’obiettivo, in caso di attacco contro l’Iran, sarebbe il centro per l’arricchimento dell’uranio di Fordow, scavato sotto 90 metri di roccia. I bombardieri B-2 che possono trasportarla sono già stati schierati a Diego Garcia. Ma secondo gli analisti, per colpire efficacemente Fordow servirebbero più attacchi coordinati. Un’operazione ad alto rischio che punta a fermare l’Iran prima che ottenga l’arma nucleare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La super bomba americana Gbu-57: l'arma segreta contro l'Iran

Iran: per noi l'arma nucleare è inaccettabile - L'Iran, in un momento di tensione internazionale, ribadisce la sua opposizione alle armi nucleari. Il Ministro degli Esteri Abbas Araghchi sottolinea che questa posizione si allinea con le crescenti preoccupazioni globali per la proliferazione nucleare.

Ma l’Iran è davvero vicino alla bomba nucleare? - Secondo il direttore dell'Aiea, "non abbiamo alcuna prova di uno sforzo sistematico per arrivare a un'arma nucleare" da parte dell'Iran. startmag.it scrive