la sua partecipazione era stata annunciata dagli organizzatori del torneo equestre ma kate middleton ha mandato william da solo senza spiegazioni

I eri pomeriggio, il pubblico di Ascot ha atteso con trepidazione l'arrivo di Kate Middleton. La tradizionale parata che segna l'arrivo dei Royal in ognuno dei cinque giorni della competizione ippica annuale avrebbe dovuto vedere la principessa viaggiare nella seconda carrozza, assieme al marito William, e dietro a quella di re Carlo e alla regina Camilla. Invece di Kate non c'è stata traccia. William è arrivato da solo, con un'aria mesta e chiaramente poco entusiasta di trovarsi lì senza la moglie. Ma perché la Middleton è rimasta a casa?