La stretta degli Usa sui visti agli studenti stranieri | Dovranno rendere accessibili i profili social

L’accesso ai profili social degli studenti stranieri diventa un nuovo requisito per ottenere un visto negli Stati Uniti. Il Dipartimento di Stato invita i candidati a rendere visibili i propri profili online, con l’intento di valutare eventuali segnali di rischio o contrarietà ai valori americani. Questa misura, parte di una stretta più ampia, sta suscitando dibattiti sull’equilibrio tra sicurezza e privacy, mettendo in discussione il futuro dei programmi di scambio e studio internazionale.

Rendere accessibili i propri profili social ai diplomatici degli Stati Uniti. È quanto richiesto dal Dipartimento di Stato agli studenti stranieri che chiedono un visto per frequentare scuole e università americane. Le nuove linee guida, ufficializzate dopo l’annuncio della sospensione dei visti, incaricano i funzionari di esaminare la presenza online di chi fa domanda. L’obiettivo, riferisce Politico, è individuare “eventuali segnali di ostilità verso i cittadini, la cultura, il governo, le istituzioni o i principi fondanti degli Stati Uniti”, oltre a qualsiasi “forma di propaganda, aiuto o sostegno a terroristi stranieri e ad altre minacce alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti”, nonché “sostegno a molestie o violenze antisemite illegali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La stretta degli Usa sui visti agli studenti stranieri: “Dovranno rendere accessibili i profili social”

