La steward di Baltimora è stata ripresa mentre tratteneva a stento le lacrime durante un matrimonio pubblico Il video è diventato virale

A shley e Andrew hanno scelto di dirsi «sì» con una cerimonia s emplice e sentita, immersi nello scenario di Fells Point, a Baltimora. Mentre la coppia si scambiava i voti, una steward si è fermata ad ascoltare e non ha potuto trattenere l'emozione. Con gli occhi lucidi e un fazzoletto in mano, ha seguito tutta la cerimonia. Al termine la steward si è avvicinata agli sposi per congratularsi e se ne è andata ancora visibilmente commossa. Il video che ha commosso il web,«L'amore unisce anche gli sconosciuti». Il video, pubblicato solo l'11 giugno da un'amica della coppia, Alexa Sorensen, mostra la scena nei dettagli: mentre gli sposi si leggono i voti, la guida si ferma, si asciuga gli occhi e segue tutta la cerimonia.