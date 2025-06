La stampa 3D rivoluziona il design e riduce l' impatto ambientale

La stampa 3D sta rivoluzionando il modo di progettare, unendo innovazione e rispetto ambientale. A Milano, alla Terrazza Aperol, questa sinergia tra tecnologia e creatività dà vita a soluzioni sostenibili che plasmano il futuro del design. Non si tratta solo di estetica, ma di un impegno concreto verso l’economia circolare e la riduzione dell’impatto ambientale. Il materiale scelto, il policarbonato riciclato, rappresenta una svolta...

Milano, 19 giu. (askanews) - Quando tecnologia e creatività dialogano, nascono nuovi modi di progettare. Alla Terrazza Aperol, nel cuore di Milano, design e stampa 3D si incontrano per trasformare idee sostenibili in soluzioni visibili e funzionali. Non un esercizio di stile, ma un lavoro preciso su forma, materia e sostenibilità in grado di innescare economia circolare. Il materiale scelto è il policarbonato riciclato: trasparente, leggero, resistente alla fiamma. E capace di riflettere e diffondere la luce in modo fluido e morbido. Un materiale spesso in secondo piano, ma centrale nell'equilibrio del progetto.