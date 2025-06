La Spezia usa l' auricolare per superare i quiz della patente ma si incastra nell' orecchio salvato dal medico

La Spezia si fa notare ancora una volta con un episodio singolare: un aspirante patente tentava di superare il quiz usando un auricolare quasi invisibile, ma l’inganno gli è sfuggito di mano. Salvato dal medico a causa di un incidente, ha dimostrato che la tecnologia non sostituisce la preparazione. La sua performance? 30 errori su 30! Questo episodio evidenzia come l’onestà sia sempre la strada migliore, anche davanti alle sfide più complicate.

È successo alla Motorizzazione Civile di Fornola. L'uomo, nonostante lo stratagemma, aveva commesso 30 errori su 30. E' stato segnalato dalla polizia stradale Voleva superare l'esame per la patente di guida indossando un auricolare quasi invisibile, per ricevere suggerimenti dall'esterno.

