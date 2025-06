La Speranza al centro della 31ª Infiorata del Corpus Domini di Cusano Mutri

La speranza si veste di colori e profumi nell’incantevole cornice di Cusano Mutri, dove la 31ª Infiorata del Corpus Domini trasforma il borgo in un vero e proprio capolavoro floreale. Un evento che celebra l’arte, la fede e il senso di comunità, invitando tutti a riflettere sul potere della speranza di fronte alle sfide quotidiane. Prepariamoci a scoprire come questa manifestazione rinnovi la nostra fiducia nel domani, un fiore alla volta.

Torna a colorare le strade di Cusano Mutri uno degli appuntamenti più attesi dell'anno: la 31ª edizione dell'Infiorata del Corpus Domini, in programma domenica 22 giugno 2025. Una giornata in cui il borgo antico si trasforma in un museo a cielo aperto, grazie alla creazione di tappeti floreali che uniscono fede, arte, natura e impegno civico. Il tema scelto per l'edizione 2025 è " La Speranza ", un omaggio all'anno Giubilare e al desiderio collettivo di rinascita, cura e bellezza condivisa. La giornata inizierà alle ore 6:00 con la decorazione dei tappeti floreali lungo i percorsi del centro storico.

