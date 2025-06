la sosta nelle strisce blu si paga anche col telefonino

residenti, semplificando notevolmente il modo di pagare la sosta. Con Easypark, basta un clic sullo smartphone per evitare code e spostamenti, rendendo la città più smart e accessibile a tutti. Questa innovazione rappresenta un passo avanti nella nostra strategia di mobilità sostenibile e digitale. Ora, cittadini e visitatori possono godersi Castelnovo Monti senza pensieri: la sosta è più facile che mai!

A Castelnovo Monti è possibile utilizzare il sistema di pagamento della sosta nei posteggi ‘blu’ attraverso l’applicazione Easypark per tutti gli smartphone. Una novità, preannunciata nei mesi scorsi, da pochi giorni attiva nel paese capoluogo montano. "Finalmente – dice l’assessore comunale alla mobilità di Castelnovo Carlo Boni – siamo riusciti a portare a compimento questa piccola modifica che però potrà essere molto comoda per turisti e residenti. Ci lavoravamo fin dall’inizio del mandato amministrativo. L’incontro con i responsabili Easy Park è stata la prima cosa che ho messo in campo dopo la nomina ad assessore alla mobilità, ma è stata necessaria la sostituzione di alcuni parchimetri e il superamento di alcune pratiche burocratiche che hanno ritardato l’applicazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it