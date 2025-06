La situazione è troppo grave per prendere sul serio il Pd

In un panorama mondiale segnato da crisi e sfide senza precedenti, il centrodestra italiano si confronta con un’opposizione che sembra perdere di vista la serietà. La recente polemica sul voto riguardante il PNRR, raccontata da Mario Lavia, mette in evidenza un centrosinistra spesso più incline alle polemiche che a soluzioni concrete. È il momento di riflettere: può un’Italia così divisa affrontare le sfide del futuro?

Il contrasto tra l’eccezionale gravità di quanto accade nel mondo e la lunatica leggerezza di quanto accade nel centrosinistra, e in particolare nel Pd, non potrebbe essere più disturbante. L’ultimo episodio, raccontato da Mario Lavia su Linkiesta, riguarda la polemica seguita al voto di una risoluzione sul Pnrr presentata dal socialista rumeno Victor Negrescu, in cui si chiedeva all’europarlamento di prorogare di un anno e mezzo i progetti finanziati dal Next Generation Eu. Siccome però in alcuni punti la risoluzione apriva alla possibilità di indirizzare quelle risorse alla difesa, Giuseppe Conte ha subito colto l’occasione per attaccare «l’Europa militarizzata» che vuole usare per la guerra le risorse del Recovery Fund. 🔗 Leggi su Linkiesta.it