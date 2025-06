La sinistra prepara un sabato iraniano il Pd trema Anche Delrio contro la deriva ellytaria | Assurdo attaccare la Nato…

La scena politica italiana si accende con un sabato che sembra uscito da un film iraniano, tra tensioni e alleanze imprevedibili. La sinistra, sotto pressione, si prepara a un week-end di confronti acceso, mentre il PD trema di fronte a un’onda di proteste e dichiarazioni che minacciano di sconvolgere gli equilibri. Un momento delicato, in cui le scelte di oggi potrebbero tracciare il futuro di un’Italia sempre più divisa tra passioni e pragmatismo.

Come cantava Sergio Caputo, “sembra un sabato qualunque, un sabato italiano.”, anzi no, un sabato “iraniano”. L a parata pro Pal, pro Ayatollah, pro Hamas, pro chiunque non stia con la destra, rischia di trasformarsi in un cocktail politico micidiale per chi, nel Pd, si immagina in futuro al governo. E come chi, come Graziano Delrio, nei governi c’è giĂ stato e sa che l’istinto della piazza mal si concilia con la real politik, che nel caso italiano rende impossibile qualsiasi forma di “intolleranza” nei confronti della Nato. L’Occidente è sotto quell’ombrello, militare, ma con tante implicazioni politiche e culturali e quell’Armata Brancaleone di sinistra che sabato a Roma scenderĂ in piazza contro il piano di riarmo Ue, contro la Nato e contro l’incremento delle spese militari, è un’astronave spedita sulla Luna con poca benzina e un overbooking suicida. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it