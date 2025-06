la sezione italia nostra di chieti si oppone alla strage di platani messa in atto dal comune di francavilla

Italia Nostra di Chieti si schiera con fermezza contro la distruzione dei platani a Francavilla al Mare, denunciando un atto che mina il patrimonio naturale e paesaggistico della città. Mentre i lavori di riqualificazione avviano la loro fase più critica, l'associazione invita alla riflessione e all’azione per tutelare queste meraviglie verdi. È fondamentale rispettare l’equilibrio tra sviluppo e conservazione: la nostra terra merita attenzione e rispetto, ora più che mai.

L’associazione Italia Nostra, sezione di ChietiFrancavilla, ha sollevato forti preoccupazioni riguardo agli interventi in corso a Francavilla al Mare, in piazza Mediterraneo. In concomitanza con i lavori di rifacimento dei marciapiedi e dei sottoservizi, l’amministrazione comunale ha dato il via. 🔗 Leggi su Chietitoday.it