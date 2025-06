La serie B torna all’antico Riecco un derby in provincia

La Serie B torna all'antico, e il ritorno dei derby in provincia accende l’entusiasmo degli appassionati. Con l’accordo tra Roseto 20.20 e Pallacanestro Jesi ufficializzato, le Marche si preparano a un nuovo capitolo di emozioni intense. Mentre il mercato si muove per la stagione 2025-26, i tifosi possono già sognare sfide fiery tra squadre amiche e rivali storiche nel nuovo girone a 16. La passione non conosce confini!

In attesa della ratifica Fip dell'accordo tra Roseto 20.20 e Pallacanestro Jesi, già ufficializzato da entrambe le società, operazione che porterà a sette le squadre marchigiane nel prossimo torneo di serie B Interregionale, inizia a muoversi il mercato delle altre in vista della stagione 2025-26. La quarta serie nazionale avrà dunque ancora molti derby: nel nuovo girone a 16 squadre (si torna all'antico dopo i gruppi da 12 degli ultimi due anni) ancora da definire, le marchigiane saranno infatti tutte assieme, rappresentando tre delle cinque province. Tornerà un derby anconetano, quello tra la Goldengas Senigallia e la novità Pallacanestro Jesi, non ci sarà più quello pesarese, essendo rimasto solo il Bramante dopo la promozione del Loreto Pesaro in B Nazionale (a cui però dovrebbe rinunciare).

