La scuola in ospedale per i piccoli pazienti dell' Oncoematologia Pediatrica Così ritrovano la normalità

La scuola in ospedale per i piccoli pazienti dell’oncoematologia pediatrica rappresenta un faro di speranza, permettendo ai bambini di ritrovare un pezzetto di normalità anche nei momenti più difficili. Mercoledì sera, al Grand Hotel di Rimini, si è svolta l’edizione 2025 dell’evento di solidarietà promosso dalla onlus “Il Germoglio”, a sostegno dei progetti dell’Ausl Romagna dedicati al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini, rafforzando il nostro impegno per un futuro migliore.

Si è svolta mercoledì sera al Grand Hotel di Rimini l’edizione 2025 dell’annuale evento di solidarietà promosso della onlus cesenate “Il Germoglio” a favore dei progetti dell'Ausl Romagna volti a sostenere il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale Infermi di Rimini. ' stata. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - La scuola in ospedale per i piccoli pazienti dell'Oncoematologia Pediatrica. "Così ritrovano la normalità"

In questa notizia si parla di: ospedale - oncoematologia - pediatrica - scuola

Per i piccoli pazienti dell'Oncoematologia Pediatrica arriva anche la scuola in ospedale: "Così ritrovano la normalità" - Per i piccoli pazienti dell’oncoematologia pediatrica arriva anche la scuola in ospedale, un conforto che permette loro di ritrovare la normalità e tornare a sognare.

Si è concluso in questi giorni con la fine dell'anno scolastico il 'Progetto Scuole' con gli 'Stranger Teens' di Oncoematologia pediatrica. La dott.ssa Marta Pierobon e il dott. Francesco Vietina hanno organizzato durante l’intero anno una serie di incontri che han Vai su Facebook

Per i piccoli pazienti dell'Oncoematologia Pediatrica arriva anche la scuola in ospedale: Così ritrovano la normalità; La scuola in ospedale. Nuova aula al Sant’Orsola: Gli studi, parte della cura; 2023, 24 marzo: La scuola in ospedale fondamentale per le cure in pediatria.

Scuola in ospedale, la terapia della normalità - La malattia non ferma l'istruzione: la scuola entra in ospedale e migliora anche il quadro clinico del paziente. Riporta rainews.it

La scuola in ospedale? È come andare sull’altalena - Ho pure capito che la scuola in ospedale aiuta ad assolvere contemporaneamente al diritto allo studio e alla ... Secondo vita.it