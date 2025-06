La scienza prende il largo | 240 studenti delle superiori Imparano a navigare tra matematica fisica e IoT

La scienza prende il largo: 240 studenti delle superiori del Friuli hanno vissuto un’esperienza innovativa, imparando a navigare tra matematica, fisica e IoT, applicando le nuove tecnologie con entusiasmo. Attraverso laboratori pratici e progetti coinvolgenti, hanno scoperto come le discipline scientifiche si intreccino nel mondo reale. Un viaggio entusiasmante che ha acceso la loro curiosità e aperto nuove frontiere di conoscenza...

Imparare a navigare correttamente, utilizzando le nuove tecnologie e applicando la matematica, la fisica, l'informatica e la biologia studiate in aula. È questa l'esperienza unica che hanno vissuto 240 studentesse e studenti delle classi terze e quarte di quattro istituti superiori del Friuli. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - La scienza prende il largo: 240 studenti delle superiori Imparano a navigare tra matematica, fisica e IoT

