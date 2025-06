La scelta di Baldini | Lascio Pescara non sento più la magia per cavalcare i miei sogni

Dopo aver conseguito grandi successi con Pescara, portando la squadra in Serie B, Baldini ha scelto di lasciare, lasciandosi alle spalle la magia e i sogni condivisi con la città. È un momento di riflessione e rassegnazione, ma anche di rispetto per il proprio stile. La decisione segna un nuovo capitolo: il calcio, come dice lui, è fatto di emozioni che non si spengono facilmente.

Dopo aver portato gli abruzzesi in Serie B, il tecnico ha deciso di non proseguire col club biancazzurro: "Abbiamo riportato questa piazza dove merita, ma poi qualcosa si è spento. Il mio calcio è questo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La scelta di Baldini: "Lascio Pescara, non sento più la magia per cavalcare i miei sogni"

