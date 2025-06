La Sapienza è la prima università generalista in Italia scala posizioni anche Tor Vergata

La Sapienza e Tor Vergata emergono con forza nel panorama universitario italiano, scalando posizioni e conquistando la top ten della prestigiosa classifica QS 2026. Due università romane che, con impegno e innovazione, dimostrano di saper attirare studenti e riconoscimenti, rafforzando il ruolo di Roma come centro di eccellenza accademica in Italia. Un traguardo che segna un nuovo capitolo di successo per il mondo accademico italiano.

La Sapienza prima in Italia tra le università generaliste e Tor Vergata che dalla 14esima passa all’ottava posizione tra gli atenei del nostro Paese nel giro di due anni. Conquistando la top ten. Le due università romane festeggiano i risultati ottenuti nell’edizione 2026 della classifica QS. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - La Sapienza è la prima università generalista in Italia, scala posizioni anche Tor Vergata

In questa notizia si parla di: università - sapienza - prima - italia

Mozione della Sapienza, l’università esprime sdegno e orrore per l’escalation militare a Gaza - L'Università Sapienza di Roma si schiera con forza contro l'escalation militare a Gaza, esprimendo sdegno e orrore attraverso una mozione approvata dal Senato accademico.

Università , la prima volta un ateneo italiano entra nella top 100 del QS World University Rankings: il Politecnico di Milano conquista il 98° posto grazie a reputazione accademica e occupazionale. Sapienza e Bologna restano tra le prime 200. In vetta dominan Vai su X

È il miglior posizionamento mai ottenuto dalla Sapienza nei QS World University Rankings 2026: siamo la prima università generalista d’Italia e abbiamo raggiunto la 128ª posizione al mondo su 8400 università analizzate Nell‘edizione 2026 della prestigios Vai su Facebook

Sapienza prima università generalista d’Italia nella QS World University Rankings 2026; La Sapienza è la prima università generalista in Italia, scala posizioni anche Tor Vergata; Università , Sapienza record: prima tra gli atenei italiani. Nella top ten c'è Tor Vergata.