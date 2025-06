La salute come priorità strategica La Fda premia l’interesse nazionale

La salute, come priorità strategica, diventa sempre più centrale nel panorama sanitario globale. La FDA statunitense ha lanciato un innovativo programma che riduce drasticamente i tempi di revisione dei farmaci, premiando le aziende che supportano gli interessi nazionali con un sistema preferenziale. Questo approccio non solo accelera l’accesso a terapie innovative, ma sottolinea l’importanza di mettere la salute al primo posto. Premiare il supporto agli interessi…

La Food and drug administration (Fda) statunitense ha annunciato un nuovo programma per velocizzare la revisione dei farmaci, riducendo i tempi da 10-12 mesi a soli 1-2. Il cuore dell’iniziativa è il Commissioner’s national priority voucher (Cnpv), un meccanismo che permetterà alle aziende di accedere a una corsia preferenziale di review per i propri prodotti una volta completata l’application finale. PREMIARE IL SUPPORTO AGLI INTERESSI NAZIONALI Il commissario Fda potrà emettere un numero limitato di voucher, destinati a sviluppatori di farmaci che contribuiscano a specifici interessi nazionali e priorità sanitarie statunitensi. 🔗 Leggi su Formiche.net