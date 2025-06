La Russa | Gattuso esalterà il legame con la maglia azzurra E si va al Mondiale

La passione per la maglia azzurra brilla più forte che mai, e Gattuso incarna la resilienza di un’Italia che sogna di tornare sul podio mondiale. Il presidente del Senato sottolinea come Rino sia più di un simbolo: è l’emblema della tenacia e della rinascita calcistica. Ma sarà sufficiente questa determinazione per conquistare il cuore dei tifosi e ottenere il risultato che tutti desiderano? Solo il campo saprà rispondere.

Il presidente del Senato sul nuovo ct: "Rino simbolo del calcio italiano? No, di resilienza. I giocatori ultimamente non mi pare si straccino le vesti per andare in Nazionale.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Russa: "Gattuso esalterà il legame con la maglia azzurra. E si va al Mondiale"

