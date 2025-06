La Russa contro Gattuso in Nazionale il ct azzurro risponde e spegne le polemiche | Gli farò cambiare idea

In un clima di tensione tra politica e calcio, Gattuso si schiera in difesa del nuovo ct azzurro, rispondendo alle parole del presidente del Senato. La questione si infiamma, ma il tecnico campano mette a tacere ogni polemica, dimostrando ancora una volta che il rispetto e la passione per la Nazionale devono prevalere su ogni divergenza. È il momento di guardare avanti, uniti verso nuovi traguardi.

Rino Gattuso ha risposto al presidente del Senato che aveva detto di non ritenere il nuovo ct azzurro un "simbolo" del calcio italiano. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - La Russa contro Gattuso in Nazionale, il ct azzurro risponde e spegne le polemiche: "Gli farò cambiare idea"

