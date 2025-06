La rucola diventa la nuova frontiera anti-age | tra i risultati del progetto 100% Rucola le potenzialità in campo cosmetico

La rucola, tradizionale regina delle tavole mediterranee, si trasforma ora in una sorprendente protagonista dell’innovazione cosmetica, grazie al progetto “100% RUCOLA”. Durante l’evento conclusivo presso Coldiretti, sono stati svelati risultati straordinari di un modello di economia circolare che valorizza questa pianta inaspettatamente anti-age. La sua potenzialità nel settore beauty apre nuove frontiere di benessere e sostenibilità, inaugurando un capitolo innovativo per il futuro.

La rucola passa da regina delle tavole mediterranee a protagonista dell’innovazione cosmetica. Si è tenuto ieri, presso la sede di Coldiretti, l’evento conclusivo del progetto “ 100% RUCOLA”, che ha coinvolto aziende agricole, rappresentanti del mondo scientifico e stakeholder del territorio. L’appuntamento ha illustrato i risultati di un modello virtuoso di economia circolare, mettendo in evidenza una potenzialità particolarmente interessante: l’erucina, una molecola naturalmente presente nella rucola, può diventare un prezioso principio attivo per una nuova crema anti-age. Il progetto, finanziato dal PSR Campania, ha permesso di valorizzare gli scarti della lavorazione della Rucola della Piana del Sele IGP, trasformandoli in risorsa grazie all’impiego di avanzate tecnologie biotecnologiche. 🔗 Leggi su Zon.it