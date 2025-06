La riforma della Giustizia riparte dal Senato

La riforma della giustizia riparte dal cuore del potere legislativo: il Senato. Dopo un'intensa giornata di discussioni e votazioni sulle questioni pregiudiziali proposte da diverse forze politiche, l'aula di Palazzo Madama si prepara a una nuova fase di confronti che potrebbe cambiare radicalmente il volto del sistema giudiziario italiano. L’attenzione è tutta rivolta a questo complesso percorso, che promette di ridefinire il rapporto tra cittadini e giustizia.

L’iter della riforma costituzionale della Giustizia è ripartito con la discussione generale che ha impegnato il Senato per tutta la giornata di ieri. Dopo il voto delle questioni pregiudiziali presentate da Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, nell’Aula di Palazzo Madama è infatti iniziata una maratona imposta dal tentativo dell’opposizione di fare . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - La riforma della Giustizia riparte dal Senato

In questa notizia si parla di: riforma - giustizia - senato - riparte

Riforma della giustizia, Delmastro “Noi siamo dalla parte di Falcone” - Il sottosegretario Andrea Delmastro delle Vedove difende la riforma della giustizia, sottolineando l’eredità di Giovanni Falcone.

Anm di Bari ancora in protesta contro la riforma della Giustizia del ministro Nordio e Governo Meloni. Dalla procura, i togati hanno raggiunto il tribunale dove si sta tenendo un convegno a tema. #ANM #Protesta #RiformaGiustizia #Bari #Puglia #AntennaSud Vai su Facebook

La riforma costituzionale della Giustizia riparte dal Senato; Riforma della Giustizia, dalla separazione delle carriere all'Alta Corte disciplinare, cosa prevede; Sindaci eletti col 40 per cento: riparte ddl ballottaggi al Senato.

Giustizia, tra separazione carriere, due Csm e Alta Corte: la riforma in aula al Senato - In Commissione l'esame non è concluso e il provvedimento è arrivato senza mandato al relatore, si discute il testo trasmesso dalla Camera Separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e require ... Segnala msn.com

Riforma Magistratura: Il Senato Approva, Ma le Polemiche Infuocano il Dibattito - Il Senato ha approvato la controversa riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati e sull'istituzione di un'Alta Corte ... dailyexpress.it scrive