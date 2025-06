La Regione Abruzzo ha bocciato la proposta di legge sul fine vita

Il Consiglio regionale d’Abruzzo oggi ha bocciato un’importante proposta di legge sul fine vita, dopo che Toscana ha già legalizzato il suicidio assistito. La decisione ha diviso le forze politiche, con la maggioranza di centrodestra che invoca competenze nazionali e il centrosinistra che si schiera compatto a favore. Una scelta che potrebbe influenzare il dibattito su diritti e libertà individuali in tutta Italia.

Dopo la Toscana dove il suicidio assistito è legge, gli occhi erano puntati sull' Abruzzo. Il Consiglio regionale ha però bocciato il progetto di legge sul fine vita, nato dalla campagna 'Liberi Subito' dell'associazione Luca Coscioni. Decisivi i 'no' della maggioranza di centrodestra, che ritiene si tratti di un tema di competenza nazionale. Il centrosinistra ha invece votato compatto 'sì'. «Il Consiglio regionale d'Abruzzo oggi ha bocciato un provvedimento che avrebbe ampliato i diritti dei cittadini che vivono in condizione di estrema sofferenza, rifiutandosi di ascoltare le richieste di migliaia di persone che hanno sottoscritto, con ben 8.

