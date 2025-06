La rabbia vince in rete e tutti ne approfittano | Più una cosa ci fa arrabbiare più restiamo incollati allo schermo e più interagiamo Si chiama ‘rage bait’ e ne parliamo con una sociologa

Più una cosa ci fa arrabbiare, più restiamo incollati allo schermo, pronti a commentare e condividere. È la strategia del rage bait, un’arma potente che alimenta il caos digitale e polarizza le opinioni. Ma quale prezzo paghiamo in questa guerra di provocazioni? È tempo di riflettere su come l’indignazione possa essere sfruttata e su come proteggere il nostro spazio online.

Una carbonara con la panna. Una pizza con l’ananas. Una frase come “le donne non dovrebbero votare”. Basta poco per incendiare i social. Basta un contenuto studiato per far infuriare, polarizzare e dividere. Non importa se è falso, assurdo o grottesco. Perché l’indignazione genera clic, commenti, condivisioni. E nel mondo digitale, ogni reazione si traduce in visibilità. È la logica del rage bait. “Più una cosa ci fa arrabbiare, più restiamo incollati allo schermo e più interagiamo. Questo vale oro per le piattaforme, che su ogni interazione costruiscono profitto” spiega Elena Valentini, sociologa della comunicazione e docente di Giornalismi e piattaforme digitali alla Sapienza Università di Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La rabbia vince in rete, e tutti ne approfittano: “Più una cosa ci fa arrabbiare, più restiamo incollati allo schermo e più interagiamo”. Si chiama ‘rage bait’ e ne parliamo con una sociologa

In questa notizia si parla di: arrabbiare - cosa - restiamo - incollati

Stefano De Martino “ha fatto arrabbiare i vertici RAI” per i gossip. Che cosa sta succedendo? - Negli ultimi tempi, Stefano De Martino ha attirato l'attenzione non solo per le sue abilità artistiche, ma anche per il clamore mediatico che lo circonda.

La rabbia vince in rete, e tutti ne approfittano: “Più una cosa ci fa arrabbiare, più restiamo….

"Mister cosa l'ha fatta arrabbiare?". Gasperini esplode: "Non fare il furbo. Caschi dalle nuvole?" - Poi il giornalista di DAZN, Davide Bernardi, gli ha chiesto: "C'è stata una decisione che l'ha fatta arrabbiare più di ... Segnala msn.com