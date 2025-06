La rabbia del padre di Michelle Causo | Il killer in carcere pubblica canzoni un insulto a mia figlia

Un'ombra oscura si staglia sulla pace dei genitori di Michelle, sconvolti dall'uscita di un brano musicale creato in carcere dall'assassino della loro amata figlia. La rabbia e il dolore si mescolano a un senso di impotenza, mentre la comunità si chiede: fino a che punto può spingersi la libertà artistica di fronte a una tragedia così profonda? Continua a leggere.

I genitori di Michelle Causo sono sconvolti dall'uscita di un brano che sarebbe stato realizzato in carcere proprio dall'assassino della loro figlia.

«La dovevo fare a pezzi così non l’avrebbero trovata»: l’album di trap del killer di Michelle Causo - Oliver, il giovane killer di Michelle Causo, sorprende tutti pubblicando un album trap dal carcere minorile di Treviso.

Ep fatto dalle sbarre". Dopo la condanna a 20 anni per omicidio, il killer di Michelle Causo torna sui social e lancia un mini album, di cui anticipa una canzone, "Scusa mamma". Un pezzo trap che ha scatenato l'indignazione di tutti. Soprattutto quella degli ami

La rabbia del padre di Michelle Causo: “Il killer in carcere pubblica canzoni, un insulto a mia figlia” - "Deve essere trasferito subito in un carcere per maggiorenni, visto che poi adesso lo è, dopo tutto quello che sta facendo". Scrive fanpage.it

Michelle Causo, il killer lancia un album dal carcere: ira del papà della vittima - L’annuncio arriva diretto, tagliente come una lama, dal carcere minorile di Treviso. Segnala ilmessaggero.it