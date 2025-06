La quaglia di laboratorio sbarca nei ristoranti | via libera in Australia alla vendita di carne coltivata |

Una rivoluzione gastronomica sta prendendo forma: in Australia e Nuova Zelanda, la carne di laboratorio, a partire dalla quaglia coltivata, approda sui menu dei ristoranti. Un passo avanti verso un futuro sostenibile e innovativo, dove tecnologia e ecologia si incontrano per deliziare i palati più esigenti. Prepariamoci a scoprire come questa novità cambierà il nostro modo di concepire il cibo.

La prima a essere venduta sarà la quaglia coltivata: Australia e Nuova Zelanda danno il via libera alla carne di laboratorio.

