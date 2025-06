La pubblicità su Whatsapp Netflix e Prime ti infastidisce? Pensa che potrebbe andare anche peggio

Se le pubblicità su WhatsApp, Netflix e Prime vi infastidiscono, sappiate che la situazione potrebbe peggiorare. La novità è l’arrivo degli annunci anche sulla piattaforma di messaggistica più usata, limitati però agli status e basati su dati semplici, senza intromettersi nelle chat cifrate. Per ora, non si tratta di invasioni complete, ma è importante rimanere consapevoli di come i nostri dati vengano utilizzati. E voi, cosa ne pensate di questa nuova frontiera pubblicitaria?

La pubblicità è arrivata su WhatsApp. Per quello che ne sappiamo al momento si limiterà ad apparire nella parte in cui vediamo gli status. Gli annunci si baseranno su dati limitati, personalizzati solo in base a paese, città, lingua, canali seguiti e interazioni. Non avverrà una scansione delle chat, che restano cifrate e non ci sarà un'invasione delle nostre conversazioni. Nessuno dei tuoi contatti di punto in bianco se ne uscirà con "EI CIAO VOLEVO DIRTI DI COMPRARE QUESTI BISCOTTI BUONISSIMI", facendoti gelare il sangue. Che poi più si va avanti con le rassicurazioni su ciò che non verrà assolutamente fatto, più cresce la paura che esistano strade sinistre potenzialmente percorribili.

WhatsApp, arriva la pubblicità (ma non nelle chat) - WhatsApp, l’app di messaggistica più amata, si prepara a cambiare volto: niente pubblicità nelle chat, ma nuove opportunità di monetizzazione attraverso tre innovative funzioni integrate nella scheda “Aggiornamenti”.

Sembra una sciocchezza, ma pochi sanno che basta scaricare un film tramite app e poi guardarlo per evitare la pubblicità Vai su X

