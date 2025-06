La protesta Ultras del Brescia e della Sampdoria contro la Lega | No alle fusioni

Una protesta compatta e decisa ha visto gli ultras di Brescia e Sampdoria uniti sotto la sede della Lega a Milano, pronti a difendere il proprio club dalle fusioni e dai cambiamenti che minacciano la loro identità. Dopo le recenti penalizzazioni e incertezza sul futuro, i tifosi si sono schierati contro ogni tentativo di ridisegnare il destino delle proprie squadre senza il loro consenso. La battaglia si fa ancora più forte: il calcio deve rispettare i soggetti che lo rendono vivo e autentico.

Gli ultras della Sampdoria e del Brescia insieme sotto la sede della Lega a Milano. Una protesta che ieri pomeriggio ha riunito la parte calda dei tifosi delle due società, il cui destino è legato a doppio filo. Dopo la penalizzazione per irregolarità nei pagamenti, inflitta alle Rondinelle, i doriani hanno infatti potuto disputare i playout contro la Salernitana (2-0 l’andata, domenica il ritorno in Campania) evitando la retrocessione diretta in C. Gli ultras, qualche decina, hanno mostrato tre striscioni con le scritte “In primis i tifosi“, “Il calcio è della gente! No alle fusioni!“ e “Cellino: Tira fuori i faldoni!“, gli ultimi due firmato dal gruppo BS 1911. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net