La prossima Xbox? Non sarà una console

La prossima Xbox sta per rivoluzionare il modo di giocare, superando i confini tradizionali della console. In un’intervista recente, Sarah Bond di Microsoft ha svelato che non si tratterà di una semplice macchina, ma di una piattaforma versatile, capace di offrire esperienze di gioco ovunque ci troviamo. Questa innovazione promette di cambiare il nostro modo di interagire con i videogame. Ma come sarà esattamente? Procediamo con ordine: Bond ha annunciato una collaborazione...

Come sarà la prossima Xbox? In un recente video, la presidente dell’azienda del gruppo Microsoft, Sarah Bond, ha fornito le prime indicazioni sulla prossima piattaforma per i videogame. E se non ha detto di preciso come sarà, almeno sappiamo con certezza cosa non sarà: una console nel senso tradizionale del termine. Una nuova piattaforma per giocare a qualsiasi gioco, ovunque. Procediamo con ordine: Bond ha annunciato una collaborazione strategica con AMD per co-progettare i chip destinati alle "console Xbox di nuova generazione". Tuttavia, la vera notizia non riguarda solo l’hardware: è la visione di Microsoft per il futuro a conquistare la scena. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “La prossima Xbox? Non sarà una console”

In questa notizia si parla di: sarà - prossima - xbox - console

Sinner sarà ad Amburgo la prossima settimana? La sfida com Cerundolo decisiva per la decisione - Jannik Sinner, il numero 1 del mondo, è atteso ad Amburgo la prossima settimana per una sfida cruciale contro l’argentino Francisco Cerundolo.

Xbox: Microsoft conferma AMD per la prossima console e punta all’integrazione con Steam? Xbox: la prossima console sarà un mostro di potenza... e di libertà. Microsoft ha appena rilasciato un video ufficiale e aggiornato il sito Xbox con una dichiarazion Vai su Facebook

#TheWitcher4 punterà ai 60fps su console, ma su #XboxSeriesS sarà “una sfida enorme” Vai su X

“La prossima Xbox? Non sarà una console”; La prossima Xbox sarà pienamente compatibile con Serie X, One e 360 | Rumor; Xbox: la prossima console sarà retrocompatibile fino a Xbox 360!.