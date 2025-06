La proposta dell' Ue per le auto elettriche | l' Italia tassi le auto dei poveri e dei lavoratori la farsa va avanti

L'Unione Europea spinge verso le auto elettriche, ma in Italia la realtà è ben diversa: tassi e ostacoli penalizzano i lavoratori e le famiglie con budget limitati. Chi attraversa l’Italia alla ricerca di un diesel usato non è certamente ricco, ma semplicemente pragmatico, senza tempo per le ideologie green. Con la fine del motore termico prevista per il 2035, il nostro Paese si trova di fronte a una sfida cruciale: come conciliare sostenibilità e esigenze quotidiane?

Se uno attraversa lo Stivale pur di aggiudicarsi un diesel usato, significa che evidentemente ricco non è. Probabilmente necessita di un mezzo per lavorare. E sicuramente non ha tempo di giocare all’ideologia green. Com’è noto, nel 2035 ci sarà la fine del motore termico e 250 milioni di vett. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La proposta dell'Ue per le auto elettriche: "l'Italia tassi le auto dei poveri e dei lavoratori", la farsa va avanti

