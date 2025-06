La Promessa trame settimanali dal 21 al 27 giugno 2025 | torna la duchessa di Carril Manuel pronto a tutto per Jana

Prepariamoci a una settimana ricca di emozioni e colpi di scena su La Promessa, in onda dal 21 al 27 giugno 2025. La duchessa di Carril fa il suo ritorno alla tenuta, portando tensione e nuove rivelazioni, mentre Manuel si dimostra disposto a tutto per proteggere Jana. Cosa ci riserveranno le prossime puntate? Scopriamolo insieme, tra intrighi di corte e sentimenti travolgenti.

Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda nella settimana dal 21 al 27 giugno? Al centro dei riflettori troveremo la duchessa di Carril, che farà ritorno alla tenuta, e Manuel, disposto a tutto per difendere la sua amata Jana. Anticipazioni La Promessa: atmosfera tesa a palazzo. Mentre le condizioni di Romulo – ancora rinchiuso in prigione – preoccupano un po’ tutti, a La Promessa torna la duchessa di Carril. La nobildonna ha deciso di ritornare per poter seguire da vicino la situazione tra Vera e Lope. L’atmosfera già di per sé molto tesa, diviene incandescente a causa di un nuovo confronto tra Martina e il Conte de Ayala. 🔗 Leggi su Superguidatv.it