La Promessa anticipazioni 20 giugno | Manuel sfida Cruz e Alonso per amore di Jana

Domani sera, su Rete 4 alle 19:40, la soap "La Promessa" torna con un episodio ricco di colpi di scena. Manuel si scontra con Cruz e Alonso, determinato a lottare per l’amore di Jana e sfidando le convenzioni familiari. Cosa riserverà questa puntata ambientata tra le affascinanti strade di Cordova? Scopriamo insieme le anticipazioni e i momenti più emozionanti di questa appassionante saga spagnola.

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: il marchesino si oppone apertamente alla madre e al padre, vuole Jana al suo fianco. La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Santos torna sconvolto dal viaggio alla ricerca delle sue radici, pronto ad affrontare Don Ricardo. Riassunto dell'episodio precedente I rapporti tra Catalina e Pelayo si incrinano quando lei gli confessa di essere incinta di Adriano, il giovane mezzadro partito per la Spagna, ignaro della gravidanza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it