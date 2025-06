la procura di udine dispone autopsia sul corpo di giuseppe iannella ex operaio isochimica

La Procura di Udine ha deciso di disporre l’autopsia sul corpo di Giuseppe Iannella, ex operaio Isochimica, deceduto l’11 giugno. Questa scelta, adottata su richiesta dei familiari, apre nuove possibilità di approfondimento nell’ambito di un’indagine per omicidio. La vicenda di Iannella, simbolo di un caso che tiene sotto ansia l’intera comunità, si arricchisce di un ulteriore elemento di incertezza e speranza di verità.

