La prima volta di un Taurasi tra i migliori vini dei Decanter World Wine Awards

Un Taurasi trionfante conquista il prestigioso secondo posto tra i migliori vini dei Decanter World Wine Awards, confermando l’eccellenza italiana nel panorama vinicolo globale. Con 138 medaglie conquistate a Londra, l’Italia si conferma una delle nazioni più premiate, con la Toscana che brilla sul podio. Un risultato che celebra tradizione, passione e qualità, e che rafforza il ruolo del nostro paese tra i grandi del vino mondiale.

Seconda solo alla Francia, l'Italia porta a casa 138 medaglie dal concorso mondiale che si è appena svolto a Londra. Toscana sul podio.

