La prima prova della maturità Pasolini il clima e il rispetto | Tante tracce interessanti

La prima prova di maturità ha acceso l’entusiasmo e la riflessione tra studenti e studentesse di Macerata, pronti ad affrontare temi complessi come Pasolini, il clima e il rispetto. Dopo aver concluso il tema d’italiano, i giovani si preparano a condividere le proprie idee e analisi, pronti a sfidare le aspettative con coraggio e creatività. La loro capacità di interpretare le tracce rappresenta un passo importante nel percorso verso il futuro…

Prima prova scritta, ieri, per i maturandi di licei e professionali di Macerata. Fuori dagli istituti gruppi di studenti e studentesse intenti a lasciare le aule dopo aver svolto il tema d’italiano. "Ho scelto la traccia B1, con riferimento alla crisi economica americana del 1929 e il successivo discorso di Roosevelt – spiega Elia Sciapichetti della 5D di ragioneria, davanti all’Istituto tecnico economico Gentili –. Per me era sicuramente la più interessante. Finiti gli esami cercherò un lavoretto estivo per mettere da parte qualche soldo, avendo in programma un viaggio con i compagni, mentre per il dopo non so se proseguire con gli studi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it