La prima piazza e il parco che non c’era Così rinascono le periferie di Roma nord

La rinascita delle periferie di Roma Nord prende vita: la prima piazza e il parco, assenti fino a ora, stanno finalmente tornando a risplendere. Con le aree di cantiere consegnate, i quartieri di Osteria Nuova e Cesano si preparano a ricevere due grandi novità: una piazza moderna e un parco verde, spazi di aggregazione e natura attesi da sempre. I progetti, presentati ad aprile, sono il primo passo verso un nuovo volto per queste comunità vibranti e in trasformazione.

Le aree di cantiere sono state consegnate, così le periferie di Roma nord attendono la realizzazione di quel che da sempre manca: la nuova e unica piazza di Osteria Nuova e il primo e nuovo parco di Cesano. I progetti per Cesano e Osteria Nuova Presentati alla cittadinanza ad aprile e.

