La prima intervista TV di Papa Leone XIV al TG1

La prima intervista tv di Papa Leone XIV al TG1 rappresenta un momento storico e carico di emozione. A due mesi dall’8 maggio, quando il mondo ha conosciuto il nuovo Pontefice, Robert Francis Prevost con il suo sorriso rassicurante e parole di speranza si apre al pubblico in un’esclusiva mondiale. Con l’inviato Ignazio Ingrao, Papa Leone XIV ha voluto dedicare il suo intervento a...

A due mesi da quell’8 maggio in cui si è presentato al mondo intero tra commozione e senso di responsabilità, Robert Francis Prevost, ormai conosciuto come Papa Leone XIV, ha rilasciato la sua prima intervista. In esclusiva mondiale, è il TG1 ad assicurarsi questa apparizione TV del nuovo Pontefice che andrà in onda questa sera durante l’edizione delle 20. Raggiunto dall’inviato Ignazio Ingrao, Papa Leone XIV ha voluto dedicare il suo intervento alla pace, in un momento come questo sempre più devastato da guerre. Giorno e notte cerco di seguire ciò che sta succedendo in tante parti del mondo. Si parla soprattutto del Medioriente oggi, però non è soltanto lì. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La prima intervista TV di Papa Leone XIV al TG1

