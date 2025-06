La prima intervista tv di Papa Leone XIV al TG1 rappresenta un momento storico e carico di emozione, a soli due mesi dal suo insediamento il 8 maggio. In esclusiva mondiale, il nuovo Pontefice si rivolge ai fedeli e al mondo intero, condividendo il suo messaggio di speranza e pace. Raggiunto dall’inviato Ignazio Ingrao, Papa Leone XIV ha voluto dedicare il suo intervento alla pace, in un appello che risuonerà nei cuori di tutti.

A due mesi da quell’8 maggio in cui si è presentato al mondo intero tra commozione e senso di responsabilità , Robert Francis Prevost, ormai conosciuto come Papa Leone XIV, ha rilasciato la sua prima intervista. In esclusiva mondiale, è il TG1 ad assicurarsi la prima apparizione TV del nuovo Pontefice, questa sera durante l’edizione delle 20. Raggiunto dall’inviato Ignazio Ingrao, Papa Leone XIV ha voluto dedicare il suo intervento alla pace, in un momento come questo sempre più devastato da guerre. Giorno e notte cerco di seguire ciò che sta succedendo in tante parti del mondo. Si parla soprattutto del Medioriente oggi, però non è soltanto lì. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it