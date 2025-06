La prima di 28 Anni Dopo Danny Boyle | con l' horror leggo la realtà

Preparati a rivivere l’incubo di “28 Anni Dopo”, il nuovo horror di Danny Boyle che torna a esplorare il mondo infettato con intensità e suspense. Con un cast stellare tra Aaron Taylor-Johnson e Ralph Fiennes, questa pellicola promette di tenerti col fiato sospeso, portando la saga a un livello ancora più oscuro e coinvolgente. Il ritorno di Boyle è un evento imperdibile per gli appassionati di horror e thriller apocalittici.

Londra, 19 giu. (askanews) - Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes e Alfie Williams sfilano sul tappeto insieme al regista britannico Danny Boyle alla prima di "28 Anni Dopo" a Londra. Il film, uscito il 18 giugno anche in Italia, è sempre diretto dal regista premio Oscar per "The Millionaire" ed è ambientato a quasi tre decenni da "28 Giorni Dopo"; a produrlo c'è Cillian Murphy. Un horror, che segue gli eventi del mondo infettato del primo film e del sequel "28 settimane dopo" in cui Boyle figurava tra i produttori; il virus della rabbia è fuoriuscito da un laboratorio di armi biologiche e ora, ancora in una quarantena forzata e brutale, alcuni sono riusciti a sopravvivere in mezzo agli infetti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net