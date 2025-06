La prima conferenza di Gattuso da ct | La Russa? Spero di fargli cambiare idea

La prima conferenza stampa di Gattuso come nuovo CT dell’Italia ha suscitato grande interesse e curiosità tra tifosi e addetti ai lavori. Insieme al presidente della FIGC, Gravina, ha condiviso i retroscena di una scelta condivisa e supportata da figure di spicco come Buffon. Sarà questa la svolta che cambierà il volto della nazionale? La speranza è che Gattuso riesca a convincere anche i più scettici, aprendo un nuovo capitolo per il calcio azzurro.

Prima volta di Gennaro Gattuso in veste di ct dell’Italia davanti ai giornalisti. Insieme a lui il presidente della Figc, Gabriele Gravina, che ha spiegato come la scelta dell’ex giocatore del Milan sia maturata in un contesto condiviso, nel quale ha avuto un ruolo cruciale anche Gianluigi Buffon: «Il ruolo di Gigi è stato determinante per definire il progetto che ora presenteremo». Gravina ha poi chiarito che la decisione si è basata tanto sulle doti professionali «quanto sulle qualità umane dell’allenatore», sottolineando la sua conoscenza del calcio italiano e della pressione che lo circonda: «È stata una scelta condivisa per l’uomo e per il tecnico perché siamo convinti delle sue qualità di allenatore. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La prima conferenza di Gattuso da ct: «La Russa? Spero di fargli cambiare idea»

