La presidenza di Emmanuel Macron | tra promesse insoddisfatte e avventure fallimentari di politica estera

La presidenza di Emmanuel Macron si trova in bilico tra promesse tradite e fallimenti diplomatici, rivelando un quadro preoccupante per la Francia. Dopo due mandati, il divario tra aspettative elettorali e risultati concreti è evidente: il prestigio internazionale si sgretola e le tensioni interne crescono. Non molto tempo fa, Emmanuel Macr...

L'analisi dei due mandati presidenziali di Macron, disegna un quadro allarmante, c'è un enorme divario tra le promesse elettorali ed i risultati raggiunti, il prestigio internazionale della Francia è ai minimi termini, mentre la situazione interna è esplosiva Non molto tempo fa, Emmanuel Macr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La presidenza di Emmanuel Macron: tra promesse insoddisfatte e avventure fallimentari di politica estera

In questa notizia si parla di: emmanuel - macron - promesse - presidenza

Il difficile discorso sulla guerra di Emmanuel Macron - Nel contesto di una geopolitica intricata, Emmanuel Macron affronta il delicato tema della guerra, bilanciando solidarietà a Kiev e gli interessi della sicurezza nazionale.

( Stefano Montefiori) La tensione più o meno sotterranea che dura da mesi tra Donald Trump e Emmanuel Macron è esplosa questa notte, con un messaggio scritto dal presidente americano sul social media Truth mentre era in volo sull’Air Force One in d Vai su Facebook

Almeno su Notre-Dame Macron ha mantenuto le promesse; Salvini: Mai un esercito europeo comandato da quel matto di Macron che parla di guerra nucleare; Fumata nera in Francia: Macron (ancora) in cerca del nuovo premier.

Trump contro Macron: "Sbaglia sempre, che lo faccia di proposito o per errore" - In precedenza, Macron, parlando con i giornalisti a margine del summit, aveva definito la partenza di Trump “un segnale positivo”, sostenendo che fosse legata a un tentativo di mediazione ... Da msn.com

Macron, 'presto iniziativa per una soluzione negoziata in Iran' - Nel corso del Consiglio di Difesa e Sicurezza, il presidente francese Emmanuel Macron "ha incaricato il ministro degli Esteri di prendere nei prossimi giorni un'iniziativa, con i partner europei più v ... Scrive msn.com