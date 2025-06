La pratica della lettura come strumento per sentirsi meglio è sempre più diffusa anche in Italia Un approfondimento della BBC ne racconta però oltre le potenzialità anche i lati più oscuri e i rischi

La pratica della lettura come strumento di benessere sta conquistando anche l’Italia, dove iniziative da nord a sud promuovono libri come alleato contro lo stress e le difficoltà psicologiche. La BBC approfondisce questa tendenza, esplorando non solo i benefici ma anche i rischi e i limiti di un gesto così semplice ma potente. Ma in che modo i libri possono davvero migliorare il nostro stato mentale? È arrivato il momento di scoprirlo insieme.

I n Italia non è più una novità: da nord a sud, si moltiplicano le iniziative che propongono di leggere come strumento di benessere psicologico. Dalle biblioteche ospedaliere ai corsi universitari, passando per gruppi di lettura a tema terapeutico, anche il nostro Paese si sta avvicinando a un'idea: i libri possono aiutare a stare meglio. Ma in che misura? E con quali limiti? Se lo chiede un recente approfondimento pubblicato dalla BBC, che fa il punto su luci e ombre della cosiddetta " biblioterapia creativa ", ovvero l'uso guidato della narrativa per affrontare momenti difficili della vita. Una pratica in espansione, ma, spiegano gli esperti, da maneggiare con cura.