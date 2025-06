La Polinesia francese vara l’area marina protetta più estesa al mondo

In un mondo in cui la tutela ambientale diventa sempre più cruciale, la Polinesia francese fa un passo da gigante: introduce l'area marina protetta più vasta al mondo. Mentre alcune nazioni sembrano indecise, altri si mobilitano per difendere il pianeta. In questo scenario complesso, è fondamentale capire come le scelte di oggi influenzeranno il nostro domani. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa importante iniziativa e le sfide globali in atto.

Mentre gli Stati Uniti hanno inviato due osservatori alla Conferenza di Nizza con il mandato di smantellare l'impegno degli Stati Uniti nella lotta alla crisi climatica, c'è, chi

La Polinesia francese vara l'area marina protetta più estesa al mondo - ha deciso di istituire l'area marina protetta più vasta in assoluto, con 4,8 milioni di chilometri quadrati (divenendo il primo ad aver compreso quali rischi stia correndo l'oceano, con la sua ...

