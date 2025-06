La più grande collezione al mondo di antiche pompe di benzina è in Lombardia

La PI249, la più vasta collezione al mondo di antiche pompe di benzina con 232 pezzi in Lombardia, ci svela un universo affascinante. L’estetica americana, resa celebre da pellicole hollywoodiane, si manifesta nelle stazioni di servizio e nelle sue pompe iconiche. Un primo colorato immaginario d’oltreoceano che non era fatto solo di grandi automobili, ma anche di luoghi che raccontano il nostro passato e alimentano il nostro fascino per l’epoca d’oro del motore.

La più grande collezione al mondo di antiche pompe di benzina - si alimentava il mito della libertà su quattro ruote. La PI249, la più vasta collezione mondiale di antiche pompe di benzina, ci invita a riscoprire un’epoca in cui le stazioni di servizio erano simboli di avventura, innovazione e stile, narrando storie che attraversano decenni di cultura americana e fascino vintage.

Il Museo Fisogni di Tradate è dedicato alle stazioni di servizio e ospita la più grande collezione al mondo di pompe di benzina antiche, certificata dal Guinness World Record. Vai su Facebook

Eleganza in mostra: concorso auto storiche al museo Fisogni; Nel Varesotto c’è uno dei musei più originali e affascinanti d’Italia: una vera eccellenza made in Italy legata al mondo dei motori; Museo Fisogni, la più grande collezione di pompe di benzina del mondo apre nelle Giornate FAI.

